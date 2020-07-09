ВИДЕО: Московский онлайн-Сабантуй 2020

4 июля 2020 прошёл самый масштабный онлайн-Сабантуй в мире. Праздник был посвящен 75-летию Победы и 100-летию ТАССР.

летию образования Татарской АССР.

Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, Правительство Республики Башкортостан, Совет муфтиев России. При поддержке ПАО «Татнефть» и генерального информационного партнера межгосударственной телекомпании «МИР». Информационное сопровождение празднику обеспечивали, телеканал «Татарстан — Новый Век», Всемирный конгресс татар, телеканал «Башкирское Спутниковое Телевидение», информационное агентство «Татар-информ», МИЦ «Известия», Всероссийский конгресс этножурналистов, информационный портал «Палитра диаспор».