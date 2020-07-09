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ВИДЕО: Московский онлайн-Сабантуй 2020

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 09.07.2020 0 4

4 июля 2020 прошёл самый масштабный онлайн-Сабантуй в мире. Праздник был посвящен 75-летию Победы и 100-летию ТАССР.
летию образования Татарской АССР.

Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, Правительство Республики Башкортостан, Совет муфтиев России. При поддержке ПАО «Татнефть» и генерального информационного партнера межгосударственной телекомпании «МИР». Информационное сопровождение празднику обеспечивали, телеканал «Татарстан — Новый Век», Всемирный конгресс татар, телеканал «Башкирское Спутниковое Телевидение», информационное агентство «Татар-информ», МИЦ «Известия», Всероссийский конгресс этножурналистов, информационный портал «Палитра диаспор».

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