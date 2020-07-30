ВИДЕО: Мы — татары! Мы — по всему миру! Оставили свой след в истории разных стран и каждого региона России

«Мы — татары! Мы — по всему миру! Оставили свой след в истории разных стран и, почти, каждого региона России». Так говорят соотечественники, проживающие за пределами нашей республики. 100-летие ТАССР — для них тоже большой праздник. Несмотря на то, что их разделяют километры и континенты — они всегда чувствуют поддержку Татарстана. А что в ответ зарождается в их сердцах — сегодня в этом признались татары Удмуртии. Здесь проживает более 10 тысяч татар и это третья позиция по численности в регионе. Между Казанью и Ижевском 364 километра.

Похожие материалы