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ВИДЕО: Мы — татары! Мы — по всему миру! Оставили свой след в истории разных стран и каждого региона России

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 30.07.2020 0 4

«Мы — татары! Мы — по всему миру! Оставили свой след в истории разных стран и, почти, каждого региона России». Так говорят соотечественники, проживающие за пределами нашей республики. 100-летие ТАССР — для них тоже большой праздник. Несмотря на то, что их разделяют километры и континенты — они всегда чувствуют поддержку Татарстана. А что в ответ зарождается в их сердцах — сегодня в этом признались татары Удмуртии. Здесь проживает более 10 тысяч татар и это третья позиция по численности в регионе. Между Казанью и Ижевском 364 километра.

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