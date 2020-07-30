ВИДЕО: На телеканале ТНВ пройдет прямая трансляция праздничной молитвы в честь Курбан-байрама

Мусульмане всего мира отмечают один из самых важных и известных праздников — Курбан байрам. Дословно название Курбан байрам переводится как праздник жертвоприношения.

31 июля в 3:30 на телеканале ТНВ пройдет прямая трансляция коллективного намаза с Галеевской мечети, повтор трансляции будет в 15:00.

Затем в 3:45 муфтий Камиль хазрат Самигуллин по традиции обратится к умме с гает-вагазом. Увидеть коллективный гает-намаз столичных верующих вслед за духовным лидером можно будет в 4:15 часов утра.

В российских регионах со значительным мусульманским населением Курбан-байрам отмечают в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Татарстане и Чечне. Этот день является официальным выходным днем.

Ежегодно Курбан-байрам отмечается на 10-й день исламского месяца Зуль-хиджа.

tnv.ru