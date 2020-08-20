ВИДЕО: Неделя Дней культуры Республики Татарстан пролетела стремительно и была невероятно насыщенной

Мы благодарим за организацию, поддержку и проведение всех на мероприятий на высшем уровне Правительство Республики Татарстан, Полномочное представительство РТ в РФ, Министерство культуры РТ, а также всю команду Московского регионального этапа международного конкурса красоты и таланта «Татар кызы», Совет молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ и каждого из участников, спонсоров и гостей.

Отдельная благодарность — мэру Москвы Сергею Собянину, не только всерьез работающему над поддержанием развития добрососедства народов и культур в многонациональной Москве, но и ставшему почетным гостем церемонии закрытия Дней культуры Республики Татарстан в Доме музыки.

Значимым событием стал визит президента Татарстана Рустама Минниханова, помимо прочего отметившего высокими наградами деятелей татарской культуры на московской земле.

Мы прощаемся с циклом мероприятий до следующего года, но напоминаем, что Дни культура Республики Татарстан — это не одна неделя в году: это все наши будни и праздники, это каждый день, в котором каждый из нас сохраняет родной язык, чтет традиции и обычаи и готов дружелюбно делиться культурой Татарстана с гостеприимной Москвой.

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