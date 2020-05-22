ВИДЕО: Ольга Иванова: «Книгу о Сююмбике я начала писать в 1986-м году»

Главной темой в книгах казанской писательницы является повествование о роли женщин в политической жизни Золотой Орды и татарских ханств на примере правительниц Нурсултан, Гаухаршад и Сююмбике.

Первая книга Ольги была опубликована в ноябре 2017 года «Нурсолтан», вторая в ноябре 2019 «Гаухаршад» и третья в мае 2020 года «Сююмбике», уже после того, как в 2019-м году прошло 500-летие царицы Сююмбике.

Подробности в интервью корреспонденту интернет-редакции ТНВ.

«Когда я писала трилогию «Повелительницы Казани» мне пришлось собирать материал больше 20-ти лет»

— В своих предыдущих интервью вы рассказывали, что ваша семья стала жертвой раскулачивания? Как на этом фоне вам «Зулейха открывает глаза»?

— Саму книгу я не читала. Я на себе это лично не ощутила и не знаю, как это происходило. Я знаю о том, что моя бабушка считалась дочерью кулака и уехала из своей деревни Верхние Лузы из Заинского района Татарстана в 1930-х гг. с мужем на заработки и их не коснулась эта трагедия. Позже она узнала о том, что ее отца как кулака выкинули из больницы и не стали лечить. Но, по большому счету он был не кулаком, а бондарем, у него были батраки. Он был против коллективизации, ничего не хотел отдавать. Его никуда не увезли, он ушел в лес и жил в землянке, а когда заболел и пришел в больницу. Обо всем этом, моя бабушка узнала только спустя много лет, когда смогла вновь вернуться в родную деревню. Ее муж был из бедноты, служил снайпером во время Великой Отечественной войны. Так получилось, что он вернулся с войны с другой женой, а бабушка даже об этом не знала, она думала, что он пропал без вести. Бабушка осталась с тремя детьми.

— Нет желания окунуться в ту эпоху и написать про коллективизацию?

— Я даже начала небольшую повесть как раз о своей бабушке, мне интересная жизнь с такими поворотами. Естественно, книга будет больше художественная. Правда, не знаю когда я ее закончу. Когда я погружаюсь в такие исторические вещи, я начинаю чувствовать нехватку своих знаний по этому времени.

Когда я писала трилогию «Повелительницы Казани» мне пришлось собирать материал больше 20-ти лет. О Сююмбике я начала писать в 1986-м году. Я сидела и ночами писала, моя первая рукопись, я ее храню.

Когда я захотела написать про ханш, я прочитала историю о них в статье в газете. После чего мне захотелось изучить эту историю глубже, но мне не хватает материала той эпохи.

— Откуда у вас любовь к этому периоду?

— Я вообще очень люблю историю, но не ту которая случилась в нашей стране после Великой Отечественной войны. Меня увлекает древний мир и средние века – я просто очарована этими временами.

Когда я приехала в Татарстан после 10-го класса и услышала легенды о Сююмбике, статья про ханш, которых я считала бесправными женщинами, которые живут в богатых условиях, а тут я вдруг узнала, что они политические деятели, что они были значимы. Я стала искать художественную литературу об этом, но о них даже не было документальной литературы, практически ничего. Мне было обидно, что об этом времени и об этих великих женщинах никто и ничего не знает, кроме легенд. Легенда – это все таки сказка, а хотелось что-то близкое к правде жизни.

Я впервые села писать и у меня тоже получалась сказка, я понимала, что нужна серьезная база, которую я и собирала 20 лет, пока не поняла что я готова.

Я написала сначала книгу о Сююмбике (XVI век), хотя по хронологии Нурсолтан жила в XV веке, ее дочь Гаухаршад XVI веке.

«Я не думаю, что если бы Сююмбике в молодости была распутной женщиной, то народ оставил бы о ней легенды»

— Почему обратились к истории женщин? Влияние турецкого сериала «Великолепный век»?

— Мои книги были написаны в 1990-х годах и «Нурсолтан» у меня опубликовалась в «Самиздате» в 2000-м году, а остальные две поскольку не было средств пролежали. Так что на тот момент я понятия не имела ни о каком «Великолепном веке».

— Вы написали о трех ханшах. Теоретически кто-то из них мог бы попасть в сериал «Великолепный век», в какой-нибудь эпизод?

— Нурсолтан! Она незримо присутствует там в роли матери султана Сулеймана – Валиде. Она ведь была дочерью крымского хана Менгли I Герая. Потом ее выдали замуж за отца Сулеймана Селима I.

— В чем сила Сююмбике? Почему она стала чуть ли не единственным общепринятым символом из татарской средневековой истории?

— Я думаю, что это связано с трагедией взятия Казани, падением Казанского ханства. Когда начались все эти события, она была регентшей при малолетнем хане, при своем сыне Утямыш-Гирее. По требованию Ивана Грозного в 1551 году ее выдали Москве вместе с сыном и ее казной, для того, чтобы отступило войско. Судя по данным, народ Сююмбике очень любил, потому что она была просветительницей, построила большую библиотеку в Казани, открыла много школ. Я так думаю, что если народ думал об образовании, то этот народ был накормлен и не бедствовал. Я думаю, что она поддерживала порядок. Сейчас о ней пишут много плохого, но я не думаю, что если бы она в молодости была распутной женщиной, то народ оставил бы о ней легенды.

— Две другие героини Нурсолтан и Гаухаршад менее известны. Не могли бы вы кратко описать их жизнь?

— О Нурсолтан осталось гораздо больше свидетельств. Даже сохранилась ее переписка с дедом Ивана Грозного, Иваном III. Она дружила с Софьей Палеологой в письмах, хотя она и приезжала в Москву, уже будучи женой крымского хана. Если сравнивать с двумя другими героинями моих книг Гаухаршад и Сююмбике – она была женщиной со счастливой судьбой, она умерла в старости и почете. Но, умирая она знала, что у нее нет наследников, т.к. оба ее сына были бездетными и тот, который сидел на казанском троне Мухаммед-Амин хан и тот, который был в плену у Москвы -Абдул-Латиф хан. Ее дочь Гаухаршад также была бездетной, но если бы у нее и были дети, они бы не имели права на трон. Нурсолтан была прославлена не только благодаря красоте, но о ней говорили и как о женщине-дипломате. Считается, что именно благодаря ей был довольной длительный мирный период между Москвой и Казанью.

О Гаухаршад известно очень мало, она воспитывалась в Крыму, а потом мать отправила ее к брату в Казань. После того как не стало ее матери и братьев, она восседала на казанском диване. Также, говорится о том, что она частенько возглавляла заговоры, из этого я сделала выводы о ее характере. Она устраивала их, чтобы бороться за независимость Казанского ханства. Еще есть легенда о царевне, которая утонула в озере Кабан и временами утаскивает в озеро детей, или расчесывает свои волосы сидя на камне и грозит пальцем казанцам, которые ее не послушали. Я думаю о том, что это предание говорит о том, каков был характер этой женщины.

— Наука не стоит на месте может уже после выхода книг открылись новые факты о ваших героинях?

— Пока ничего нового я не видела. Но я написала еще один исторический роман «Великая орда», который еще не вышел. Он об основателе Казанского ханства Улу-Мухаммеде. Я начала писать его в начале 2000-х гг. я нашла материалы о том, что он являлся внуком Тохтамыша и его год рождения был неизвестен. Мой сюжет был завязан на Тохтамыше, на Тамерлане, На Идегее, это было важно и мне нужно было проследить весь распад Золотой Орды до основания Казанского ханства. Но, позже историки пришли к другому выводу, что он оказывается не внук Тохтамыша, а он ему двоюродный дед.

Я посоветовалась с историками, рассказала, что весь сюжет моего романа ломается и 600 с лишним страниц написаны, на что они сказали: «Если следуешь по Худякову, значит продолжай. Это твое авторское право».

— Был ли для вас примером какой-либо автор при написании книг?

— Главным источником для меня были книги Михаила Худякова. Я не сразу столкнулась с его книгами, но в них я нашла много ответов на свои вопросы, и относительно быта, и иерархии и т.д.

В моей трилогии идет речь и о Литовском великом княжестве, и о Польском королевстве, о Русском великом княжестве, о Ногайской орде, о Крымском ханстве и немного об Османской империи – мне пришлось очень много перерыть, чтобы написать пару строк. Т.е. в своих книгах я следовала историческим событиям, даже если бы по сюжету можно было куда-то свернуть, я не сделала этого.

Сейчас мне обидно читать то, что в Facebook одна дама, даже не прочитав книги начала меня критиковать, но, все таки большинство людей меня поддерживает.

— Издавались ли ваши первые две книги («Нурсолтан» и «Гаухаршад») на другие языках и будет ли переведена третья «Сююмбике?»

— Из всех трех книг печатались довольно большие отрывки в «Казанском альманахе» на русском языке. После этого в журнале «Безнең мирас» вышли отрывки на татарском языке, которые перевел Мударис Валеев. Также он издал книгу с отрывками на татарском языке, которая вышла в 2018-м году.

Я надеюсь, что это доброе начинание. Потому что в первую очередь я писала эти книги для татарского народа, но на русском, чтобы как можно больше русскоязычного населения узнало об этой истории.

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