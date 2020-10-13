ВИДЕО: Онлайн-Сабантуй в Омской области (II часть)

Приглашаем всех посмотреть праздничную программу, посвященную народному татарскому празднику «Сабантуй» в онлайн формате.
Мы покажем концертную программу любимых коллективов из муниципальных районов Омской области и города Омска, примем поздравления и вспомним самые яркие мероприятия прошлых лет.
Организаторами являются:
– Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият»;
– ОРОО ОО «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»).
Мероприятие проводится на средства гранта, предоставленного Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса муниципальных грантов.