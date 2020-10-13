enrutat
Главная / ВИДЕО: Онлайн-Сабантуй в Омской области (II часть)

ВИДЕО: Онлайн-Сабантуй в Омской области (II часть)

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 13.10.2020 0 5

Приглашаем всех посмотреть праздничную программу, посвященную народному татарскому празднику «Сабантуй» в онлайн формате.
Мы покажем концертную программу любимых коллективов из муниципальных районов Омской области и города Омска, примем поздравления и вспомним самые яркие мероприятия прошлых лет.

Организаторами являются:
– Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият»;
– ОРОО ОО «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»).

Мероприятие проводится на средства гранта, предоставленного Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса муниципальных грантов.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.