ВИДЕО: Онлайн-Сабантуй в Омской области (II часть)

Приглашаем всех посмотреть праздничную программу, посвященную народному татарскому празднику «Сабантуй» в онлайн формате.

Мы покажем концертную программу любимых коллективов из муниципальных районов Омской области и города Омска, примем поздравления и вспомним самые яркие мероприятия прошлых лет.

Организаторами являются:

– Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Омской области «Маданият»;

– ОРОО ОО «Союз татарской молодежи «АЮ» («МЕДВЕДЬ»).

Мероприятие проводится на средства гранта, предоставленного Администрацией города Омска в рамках ежегодного конкурса муниципальных грантов.