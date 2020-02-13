ВИДЕО: Педагоги и учащиеся Татарской школы искусств г. Семей провели челлендж, исполнили песни про Абая

Абай-челлендж – знаменательная поэтическая эстафета 2020 года. Ее участники читают произведения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Челлендж приурочен к 175-летию со дня рождения Абая, которое будет отмечаться в этом году.

Великий поэт, философ, общественный деятель родился в 1845 году в урочище Жидебай. Его настоящее имя — Ибрагим, Абай — это прозвище, данное бабушкой, оно означает «внимательный». Самым знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма «Қара сөз», известная всем как «Слова назидания». Абай также известен своей общественно-политической деятельностью и культурным реформаторством.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, также как и многие деятели культуры и искусства России принял и провел челлендж в честь 175-летия великого просветителя Абая Кунанбаева. Он передал его в Республику Казахстан. Сегодня педагоги и учащиеся Татарской школы искусств провели челлендж, исполнили песни про Абая Кунабаева, автор -детский писатель г. Семей Е. А. Титаев, музыка Г.Г. Ахунжанова. Исполнили песню «Күземнең карасы», татарские и казахские песни. Свой челлендж они передали творческим коллективам и музыкальным школам Республики Казахстан, Татарстан, Башкирии.

Татарская школа искусств, г. Семей