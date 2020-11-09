ВИДЕО: Премьера спектакля «На закате» («Сагынырсызмы?..»)

В Татарском государственном Академическом театре им. Г. Камала состоялась премьера спектакля «НА ЗАКАТЕ» А.Шайдулла в постановке Ф.Бикчантаева. Художник — Сергей Скоморохов, композитор Йусуф Бикчантаев, художник по свету Тарас Михалевский.

Премьерные показы также состоятся 2, 25 декабря и 6 января.

Первые отзывы критиков и зрителей о спектакле «На закате»:

«Мистическая притча Шайдуллы, безусловно, должна быть близка Бикчантаеву. В ней есть немало чеховской внезапной откровенности (а потому кажется, что с этого же вокзала в Москву так и не отправились бы и три сестры), ее основа — вера в потусторонние миры (а ведь первой постановкой молодого режиссера в родном театре была «Бичура» Мансура Гилязова). Самому автору, кажется, очень близок Булгаков с его чертовщиной».

Радиф Кашапов, «Реальное время»



«В Камаловском театре сыграли новый спектакль «На закате» по пьесе драматурга-дебютанта Артура Шайдуллы «Сагынырсызмы?..» («Будете ли скучать?..»). Режиссер Фарид Бикчантаев запланировал ее к постановке в 2019 году — сразу после того, как она выиграла в конкурсе «Новая татарская пьеса». В том «доковидном» мире никто и предположить не мог, как актуально работа будет звучать осенью 2020-го, когда чуть ли не каждый день многим из нас приходится с удручающей частотой читать и говорить о смерти».

Айсылу Кадырова, «БИЗНЕС Online»



«Сюжет современный, игра актеров понравилась. Картина учит зло и обиды оставить в прошлом, любить и радоваться уже СЕГОДНЯ, ведь смерть может настигнуть тебя так неожиданно. Смотреть в наушниках совсем не проблема, голос переводчицы очень приятный, она через речь передавала эмоции актеров, что немаловажно».

Елена Аливанова, зритель.





«Браво! Отличная премьера! Игра актёров, идея, постановка, декорации — абсолютно всё на высшем уровне!

Сама идея непривычна для театра, но так поставлено, что мир будто переворачивается.

Меня радует, что театр Камала поднимает каждый раз планку и уверенно держит её, шагает в ногу со временем и радует новыми идеями.

Начало такое комедийное, смешное, но в конце первой части все переворачивается, вторая часть заставляет задуматься о многих важных вещах (у меня даже пару слезинок скатилось).

Мы часто гонимся за тем, что не имеет значения, забывая о главном.

Совершаем такие поступки, из-за которых виним себя до конца жизни.

Боимся признаться в своих чувствах любимым людям и тем самым причиняем и им, и себе боль…

Забываем, принимаем как должное, не уделяем любимым людям должного внимания и не проявляем заботу. Лезем в жизни других людей и разрушаем их.

Ещё одна важная мысль, которая озвучивается в самом конце: жизнь быстротечна и мы тратим её на то, что вовсе этого не стоит, а когда осознаем, что конец близок, судорожно пытаемся все исправить, но уже слишком поздно, увы».

Эльвира Насырова, зритель





«Великолепная премьера в театре Камала! Абсолютно все после этого спектакля задумаются о необходимости своевременного выражения своих чувств, эмоций, иначе может быть поздно. Как важно вовремя сказать слова любви, извинений, прощения! Как сказал герой Ришата Ахмадуллина: «Конец у всех один, только дистанции разные!» Вообще сложно сказать, кто в этой истории главный герой — Искандер Хайруллин, все представление успокаивавший «пассажиров», застрявших на передержке на старом автовокзале, или Эльвир Салимов, появившийся только во втором акте, но заставивший всех вспомнить о том, что каждый не успел (читай-не хотел по разным причинам) сделать. Оба играли замечательно, да и всем артистам, занятым в спектакле, конечно же, режиссеру Ф.Бикчантаеву, большое «Браво!» и спасибо за прекрасный вечер».

Гузелия Габидуллина, зритель.



«Все ещё не отпускают эмоции после просмотра этого спектакля… Настолько запал в душу! И сюжет, и игра актеров. Вторую часть спектакля я проплакала… Может, потому что недавно потеряла близкого человека.

Основная идея на поверхности, но она очень глубока по сути: совершай добрые поступки, успей в этом мире сказать главные слова своим близким… Такие простые истины! Огромная благодарность молодому автору, маститому режиссеру и всем актерам. Я люблю Камал театрын!».

Гульнара Саттарова, зритель.

kamalteatr.ru