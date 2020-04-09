ВИДЕО: При Дум Нижегородской области прошла благотворительная акция «Помоги ближнему»

7 апреля 2020 года Духовное управление мусульман Нижегородской области организовало раздачу продуктовых наборов для 35 семей, проживающих в городах Н.Новгород, Дзержинск, Бор. Среди них были не только одинокие пожилые лица, но и нуждающиеся, многодетные семьи, студенты, оказавшиеся в сложной ситуации, не имеющие возможности приобрести себе продукты питания и др. Особенно это помогло тем, кто вследствие введения на территории Нижегородской области режима самоизоляции оказались дома и не имели возможности сходить за продуктами питания.

ДУМНО ежегодно совершало раздачу продуктовых наборов для нуждающихся.

Обычно это проходило под эгидой акции, посвящённой ко Дню Победы. В эти дни в сложной ситуации оказались сотни семей, всем им помочь, к сожалению, невозможно, но некоторым удалось улучшить ситуацию в семье и помочь в приобретении продуктов.

Для того, чтобы провести подобного рода акцию, необходимо организовать волонтеров, небезразличных людей желающих помочь, подготовить списки нуждающихся, продумать для каждого волонтера удобный маршрут для развоза, закупить продукты, продезинфицировать каждую упаковку в наборе, разобрать по пакетам и уже потом развести их по адресам.

Стоит отметить, что первые продуктовые наборы люди получили уже утром в районе 11 часов утра . Очень подбодрило то, что к данной акции присоединилась молодёжь, члены Общественной палаты города, сами имамы, сотрудники и активисты ДУМНО и просто небезразличные волонтеры. При передаче продуктов были соблюдены все меры безопасности при карантине. Волонтеры были в масках, а при передаче продуктов обязательно надевали перчатки и соблюдали дистанцию.

Уставшие физически, но вдохновленные морально, они разъехались по домам с прекрасным светлым чувством, которое действительно можно ощутить, сделав только великое дело. Спасибо всем, кто участвовал в данной акции и тем, кто перечислял саадака, кто непосредственно участвовал в организации этого дела.

Газета «Туган як»