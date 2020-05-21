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ВИДЕО: Редкие кадры казанских кинодокументалистов о Болгарском городище в 1960-е

в Новости, Студия «Дөнья», Репортаж, 21.05.2020 0 10

Это место уникально не только тем, что здесь в XIII веке находилась первая столица Золотой Орды (ставка Бату-хана и Улуса Джучи). Болгар – место официального принятия ислама волжскими болгарами в 922 году.

Сейчас Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв.

В 2014 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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