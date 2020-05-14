enrutat
Главная / ВИДЕО: Русский трейлер фильма «Отряд Таганок» по Мустаю Кариму

ВИДЕО: Русский трейлер фильма «Отряд Таганок» по Мустаю Кариму

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 14.05.2020 0 12

В интернете вышел русский трейлер нового художественного фильма «Отряд Таганок». Экранизацию повести «Таганок» классика советской литературы, народного поэта Башкортостана Мустая Карима сделал режиссер Айнур Аскаров.

Предпремьерный показ фильма состоялся в прошлом году в дни 100-летнего юбилея Мустая Карима. Выход фильма на экраны запланирован на 27 августа 2020 года, сообщил агентству «Башинформ» Айнур Аскаров.

Главные герои фильма — четверка ребят. Вдохновлённые фильмом «Тимур и его команда», мальчишки из маленького аула создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и тем самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но ещё труднее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда.

Лейла Аралбаева

bashinform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.