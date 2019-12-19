ВИДЕО: Рустам Минниханов: «Татары нигде не пропадут»

В Казани четыреста татар со всех уголков России и мира представили свои бизнес проекты, а еще внесли предложения, как сохранить культуру своего народа.

«Каждый нужен там, где он проживает», — с такими словами обратился Рустам Минниханов к участникам форума «Деловые партнеры республики».

Чувашские колбасы, казылык, сосиски. Вот уже пять лет Пазюковы производят мясную продукцию в соседней республике. О своём бизнесе и активному сотрудничеству с Татарстаном они рассказали президенту Рустаму Минниханову.

— На татарстанском рынке мы два года, в Москве только начали. Пока хорошо идет, очень рентабельно, — говорит предприниматель из Чувашии, участник форума «Деловые партнеры РТ» Азат Пазюков.

На форуме также представил производимые в Мордовии семечки, они выпускают около 200 тонн продукции в год. Президент семечки не попробовал, но уточнил с какими сетями легче всего работать. Оказалось, что компания начала сотрудничать даже с татарстанскими хоккеистами.

— В Татарстане более 10 лет. Два года назад заключили договор с хоккейным клубом «Ак Барс». Выпускаем семечки под их брендом, — говорит предприниматель из Мордовии, участник форума «Деловые партнеры РТ» Рашид Юмаев.

На форуме «Деловые партнеры Татарстана» более 400 человек. 63 региона и 29 стран.

На форуме можно увидеть, попробовать и приготовить блюда татарской кухни. Для всех желающих проходят мастер-классы.

— Наших угощений ждут не только наши соотечественники, татары, но и наши друзья американцы. Ближе к Новому году начинают чаще звонить и спрашивать, — говорит Рокыя Сафа из США.

Как отметил сегодня Рустам Минниханов, национальная кухня — это богатство народа. Потому сегодня прозвучало предложение тиражировать его по миру и создать кафедру национальной кулинарии.

— Ассоциация рестораторов провела встречу с ректором инновационного университета. Вместе мы предложили назвать его в честь Юнуса Ахметзянова, — поделился ресторатор, участник форума «Деловые партнеры РТ» Зуфар Гаязов.

— Каждый из вас нужен там, где вы живете. Спасибо, мы гордимся вашим трудом и успехами, — обратился к участникам форума Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что результаты республики высоко оценивает и президент России. Также он призвал всех укреплять бизнес и работать вместе.