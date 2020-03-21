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ВИДЕО: С праздником Навруз!

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 21.03.2020 0 33

Навруз — праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар. Навруз в переводе с фарси означает «новый день». Его написание и произношение могут различаться в разных странах ‑ Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз и др. Он отмечается в день весеннего равноденствия — 21 марта. Навруз символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.

Праздником весеннего равноденствия поздравляет Восточно-Казахстанский областной татарский общественный центр.

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