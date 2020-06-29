ВИДЕО: «Символы Татарстана»: с чем республика ассоциируется у ее жителей?

— Татарстан — символ дружбы народов, вот посмотрите наш Кремль, а рядом православная церковь стоит, около этой церкви замечательная мечеть Кул-Шариф, — рассказал народный поэт Татарстана Ренат Харис.

58 метров высотой, 7 ярусов и множество легенд. Башня Сююмбике — архитектурный символ республики. Каждый турист мечтает уместить ее полностью в объектив своей камеры, а на память увозит сувенир с ее изображением.

Архитектуру и историю Татарстана не представишь и без древнего города Болгар и острова-града Свияжск.

Казанцы назвали свои представления о символах Татарстана: Зилант, «Ак Барс», театр Камала, Кремль, первый президент Минтимер Шарипович, самый главный праздник Сабантуй, который одинаково ждут все национальности, вкусная национальная кухня – очпочмак. Символом называют и чак-чак.

tnv.ru