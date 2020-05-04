ВИДЕО: За месяц, благодаря акции фонда «Ярдэм», готовые обеды получили 28 640 человек

Социальный проект Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» «Дорога жизни» стартовал с первого апреля. За это время круг получателей готовых обедов значительно расширился и сегодня он продолжает расти. Волонтёры и сотрудники фонда каждый день развозят ланч-боксы с горячей пищей нуждающимся.

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За месяц проведения акции «Дорога жизни» накормлено в период:

с 1 апреля по 10 апреля — 2350 человек;

с 11 апреля по 23 апреля — 9890 человек;

с 24 апреля по 1 мая — ланч-бокс получили 16400 человек.

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А всего за месяц, благодаря акции фонда «Ярдэм», готовые обеды получили 28 640 человек.

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Чуть менее 3000 неравнодушных (человек) внесли свой вклад в общее дело

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За этот месяц на доставке ланч-боксов с бесплатными обедами было задействовано более 50-ти волонтёров.

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Не оставайтесь в стороне и от акции «Дорога жизни».

Кормление нуждающихся и голодных всегда было очень важным делом, достойным большого вознаграждения. Награда в Рамадан за добрые дела увеличивается многократно.

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Присоединяйтесь!

Телефон горячей линии : +79600480778.( привязан к карте Сбербанка)

Карта Сбербанка 4274 2780 2038 4288

ФИО: Илдар Рафкатович Баязитов

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Реквизиты Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»: НИБФ «Ярдэм» ИНН 1658087725 КПП 165801001 ОГРН 1071600003530 БИК 049205603 р/с 40703810562000000971 к/с 30101810600000000603 в Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк.

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих».

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