ВИДЕО: Стены городской мечети Нижнекамска украсили татарским орнаментом

На стенах Центральной соборной мечети Нижнекамска появился новый орнамент.

Художница из Казани Эльмира Хазиева специально приехала в Нижнекамск, чтобы оформить участки мечети татарскими узорами.

— Я расписывала здесь стены, нижние квадраты. Раньше они были пустыми, меня попросили расписать. Сделать такие же орнаменты, как наверху, — объясняет художница Эльмира Хазиева.

Все секреты своей техники рисования девушка не раскрывает. Эскизы она не готовила — рисунки наносит сразу на стену с помощью проектора. Сначала карандашом, затем акриловыми красками. Идеи берёт с ранее нарисованных орнаментов.

Расписывает стены Эльмира не впервые. Раньше она разрисовывала помещения в детских садах и кафе. В нижнекамской мечети тоже можно найти её творчество: орнамент в кабинете татарского языка.

Своими руками Эльмира разрисовала 26 квадратов. Полностью работу она завершит в начале августа.

ntr-24.ru