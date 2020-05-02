ВИДЕО: Татарин Гази Загитов первым водрузил Знамя Победы над рейхстагом

Сюжет на канале ТНВ вышел в мае 2012 года. «Небольшая татарская деревня Янагушево мишкинского района республики Башкортостан. Именно здесь родился будущий герой. Гази Загитова на малой родине всегда считали героем Советского Союза, хотя официально такой награды у него не было. Егоров и Кантария — эти фамилии когда то знал каждый школьник. Официально считается, что именно они 1 мая 1945 году водрузили Знамя Победы на рейхстаг. Но уже в 60-х годы появились сведения о тех, кто первыми установили Знамя Победы – о штурмовой группе Владимира Макова. «В 64 году «Комсомольская правда» написала большую статью – «Знаменоносцы». – рассказал нам директор музея Гази Загитова Галимзян Бикбулатов. – Вот тогда мы узнали, что героизм проявил наш земляк Гази Загитов». В архивах найдены документы, согласно которым именно солдаты этой группы – Гази Загитов и Михаил Минин 30 апреля в 22 часа 30 минут установили Красное Знамя над центральным входом рейхстага.

Вся группа была представлена к званию Героев Советского Союза командованием 3 –й ударной армии. Награды нашли героев. Правда это были не Звезды героев Советского Союза, а ордена Красного Знамени. «Он всегда говорил, что ему должны дать «Героя» за знамя над рейхстагом», — вспоминает одноклассник Гази Загитова Муфтихан Зямилев. «О нас еще заговорят, в Москве знают что мы сделали, вы о нас еще услышите». Так Гази Загитов говорил своему другу, однокласснику-фронтовику Муфтихану Зямилеву. «Мы такое дело сделали, должны же это как-то оценить, увижу я это сам или нет, говорил он всегда», — вспоминает житель деревни.

Стараниями местных властей в деревне Янагушево в 2007 году был открыт музей Гази Загитова. Школьники окрестных районов с тех пор здесь частые гости. Для них это тоже гордость – быть земляком Героя.