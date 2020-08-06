ВИДЕО: Татарская и башкирская общественность отметили 140-летие со дня рождения Мажита Гафури

На прошлой неделе татарская и башкирская общественность отметили 140-летие со дня рождения Мажита Гафури. Поэта, который стал весомой частью эпохи возрождения татарской литературы начала 20 века. Поэта, творчество которого изучалось и в советское время. Он был понятен, откровенен, любим и беспристрастен. Мажит Гафури родился на территории современного Башкортостана 1 августа 1880 года.

Писавший исключительно на татарском языке великий представитель татарского народа – в 1923 году он был удостоен звания первого народного поэта Башкортостана. Историки и литературоведы утверждают, что Мажит Гафури не единственный поэт в истории, наследие которого стало общим наследием двух братских народов — татар и башкир. Это фигура, которая объединяет, а не разобщает близкие по духу нации. Об этом в репортаже программы «7 дней» (ТНВ).