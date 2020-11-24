ВИДЕО: Татарские художники, которые воспели родную культуру в своем творчестве

Картины татарских художников занимают достойное место в мировой живописи и наряду с работами всемирно известных мастеров украшают наш мир и делают его прекрасней. Татарский ТОП составил список наиболее известных татарских художников, которые воспели родную культуру в своем творчестве.

Среди татарских художников были отмечены: знаменитый Баки Урманче – первопроходец, открывший дорогу целой плеяде деятелей изобразительного искусства, Шакир Мухамеджанов, внесший большой вклад в становление и развитие Союза художников РТ, Абрек Абзгильдин, Наджип Наккаш, Харис Якупов, Анвар Сайфутдинов, Чингиз Ахмаров, Озад Хабибуллин, Рифкат Вахитов и Ильдус Муртазин.