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ВИДЕО: Татарское национальное блюдо «Кыстыбый»

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 06.08.2020 0

Кыстыбый — старинное традиционное татарское и башкирское блюдо из теста с начинкой. Это своего рода пироги с незащипанными краями. Их еще называют «кузикмяк». Тесто для кыстыбыя берется пресное. Начиняется и картофельным пюре, и пшенной кашей и др.
Ролик подготовили:
Диляра Султанова
Рустам Ахметчанов
Союз татарской молодежи Омской области «АЮ»

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