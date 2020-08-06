Кыстыбый — старинное традиционное татарское и башкирское блюдо из теста с начинкой. Это своего рода пироги с незащипанными краями. Их еще называют «кузикмяк». Тесто для кыстыбыя берется пресное. Начиняется и картофельным пюре, и пшенной кашей и др.
Ролик подготовили:
Диляра Султанова
Рустам Ахметчанов
Союз татарской молодежи Омской области «АЮ»
ВИДЕО: Татарское национальное блюдо «Кыстыбый»
Кыстыбый — старинное традиционное татарское и башкирское блюдо из теста с начинкой. Это своего рода пироги с незащипанными краями. Их еще называют «кузикмяк». Тесто для кыстыбыя берется пресное. Начиняется и картофельным пюре, и пшенной кашей и др.