ВИДЕО: «Татарстан 100: прежде и теперь»: к юбилею ТАССР выпустили книгу

Эдуард Хайруллин вместе с авторским коллективом — краеведы, фотографы, дизайнеры — полгода изучали в архивах газеты, письма, лозунги и афиши. Чтобы «написать картину» детства ТАССР — от ее рождения до первого двадцатилетия — с 1920-х до 1940-х годов. В книге есть и параллель с настоящим.

— Лето наступало, отдыхали в 20-е годы на острове Маркиз, городок палаток на Волге и профсоюзы занялись тем, чтобы предотвратить стихийный туризм. Сами расставили палатки и за недорогую цену сдавали рабочим и они там прекрасно отдыхали. От озера Кабан отплывал теплоход, который вез туда трудящихся, — рассказал заместитель руководителя республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Как отдыхали, чем болели, где жили, о чем переживали, что читали и чем интересовались. Лозунгом был: «Женщины на работу — детей в примитив» — так называли ясли при домах. Например, свой примитив был при Мергасовском доме.

А в статье от 1921 года, в разгар голода в Тетюшах поймали белугу весом почти в тонну. Заголовок был таким: «ЧУДО-РЫБА».

— Все это архивные данные, причем здесь все шрифты соблюдены именно так, как было тогда, вся лексика и даже там, где не было знаков препинания, мы оставили так как было в оригинале, — рассказал Эдуард Хайруллин.

Книга с необычной концепцией. Каждый разворот из двух частей: на левой-архивные материалы из 1920-х годов, а на правой — фотографии уже современной республики.

— В 20-е годы были популярны плакаты «Прежде и теперь», где сравнивалась дореволюционная жизнь и послереволюционная и по этому же принципу я сделал книгу. Татарстан — прежде и теперь. 20-е годы прошлого века и 20-е годы века нынешнего, — поделился рассказами о составлении книги Эдуард Хайруллин.

Ведь теперь историю нашей республики пишем мы, опираясь на вековую историю ТАССР.

tnv.ru