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ВИДЕО: Tatarstan Today.Открытый миру (Ближний Восток)

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 01.06.2020 0 13

С каким багажом пришла Республика к своему 100 летнему юбилею? Что является главным в международных достижениях Татарстана? Мнение Сергея Лаврова — Министра инностранных дел России — в эксклюзивном интервью Дине Газалиевой. А так же поздравления в адрес республики! Об отношениях Татарстана со странами Ближнего Востока. О дружбе, о толерантности, и о том, принцесса какой восточной страны считает Татарстан ярким примером мусульманской республики и мечтает приехать в гости…Это и не только в новом выпуске программы «Tatarstan Today. Открытый миру»!

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