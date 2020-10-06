ВИДЕО: Tatarstan Тoday. Открытый миру. Что объединяет Москву и Татарстан?

Что объединяет Москву и Татарстан? Как мэр Москвы Сергей Собянин оценивает свои отношения с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и какую оценку ставит взаимоотношениям с Республикой? Какой контракт в истории взаимодействия регионов самый крупный? Почему электробусы КАМАЗ называют сине-белой армадой на дорогах Москвы? Об этом, а еще об исторических и культурных связях двух столиц — Москвы и Казани, в новой программе Дины Газалиевой «Tatarstan Today. Открытый миру». Об истории памятных мест Москвы, о татарской слободе столицы, татарском культурном центре и Днях культуры Республики в Москве. Главные акценты в информационном и экономическом взаимодействии мостов, интересные детали сотрудничества и люди — в «Tatarstan Today. Открытый миру. С Диной Газалиевой». Автор идеи и ведущая проекта Дина Газалиева — заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти (в г. Москва) медиахолдинга «ТНВ», заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.

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