ВИДЕО: Tatarstan Тoday. Открытый миру. (Исламский Мир)

Что самое главное во взаимодействии Татарстана с Исламским миром? Чего ждут в Республике от совместной работы? Ответ на эти и другие вопросы в программе «Tatarstan Today. Открытый миру». Ёе автор Дина Газалиева рассказывает о том, что дипломаты называют «мягкой силой». Эксперты – международники, российские религиозные деятели, известные государственники — делятся с журналистом своим мнением о формате работы Татарстана, и России в целом, с мусульманскими государствами. В их числе — Министр Иностранных дел Сергей Лавров, Руководитель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Председатель Совета Муфтией России Шейх Равиль Гайнутдин и другие признанные эксперты. О событиях, которые вносятся в международный календарь, связанных с Республикой, так же пойдет речь в программе «Tatarstan Today». Платформой важного взаимодействия с мусульманскими странами является общественное обьединение Группа стратегического видения «Россия – исламский мир», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов. О перспективах работы Группы – так же в новом выпуске «Tatarstan Today. Открытый миру».

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