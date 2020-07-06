enrutat
Главная / ВИДЕО: Tatarstan Тoday. Открытый миру. (Исламский Мир)

ВИДЕО: Tatarstan Тoday. Открытый миру. (Исламский Мир)

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 06.07.2020 0 3

Что самое главное во взаимодействии Татарстана с Исламским миром? Чего ждут в Республике от совместной работы? Ответ на эти и другие вопросы в программе «Tatarstan Today. Открытый миру». Ёе автор Дина Газалиева рассказывает о том, что дипломаты называют «мягкой силой». Эксперты – международники, российские религиозные деятели, известные государственники — делятся с журналистом своим мнением о формате работы Татарстана, и России в целом, с мусульманскими государствами. В их числе — Министр Иностранных дел Сергей Лавров, Руководитель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Председатель Совета Муфтией России Шейх Равиль Гайнутдин и другие признанные эксперты. О событиях, которые вносятся в международный календарь, связанных с Республикой, так же пойдет речь в программе «Tatarstan Today». Платформой важного взаимодействия с мусульманскими странами является общественное обьединение Группа стратегического видения «Россия – исламский мир», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Президент Татарстана Рустам Минниханов. О перспективах работы Группы – так же в новом выпуске «Tatarstan Today. Открытый миру».

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.