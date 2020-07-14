ВИДЕО: Театр Камала готовится к новому сезону

Подобного онлайн-открытия сезона в театре Камала еще не было. Стало известно, что первые билеты поступят в продажу сегодня-завтра. Уже идут репетиции, готовы премьеры.

— Актеры тоже соскучились по театру, по коллегам, по гримеркам, по столовой, по общению. Я не знаю, как все будет. У нас очень много вопросов, — заявил главный режиссер татарского академического театра имени Г. Камала Фарид Бикчантаев.

Четкие рекомендации в ближайшее время даст Роспотребнадзор. Из точного — залы будут заполнять наполовину, спектакли — 3-4 раза в неделю, рассадка с дистанцией. Сам сезон откроют спектаклем «Сунгэн йолдызлр» («Погасшие звезды»). На сцене в одном действии не должно быть более 10 артистов. А в той же «Зэнгэр шэл» («Голубой шали») на сцене одновременно 60 человек.

— Основная точка, где соединяются потоки люди — это даже не столько места в зале, сколько вход-выход, буфет. То есть нужны очень четкие рекомендации, потому что театр будет работать не только с точки зрения сценической площадки, а всей инфраструктуры в целом, — заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Будет в новом сезоне и премьера «Ойлэнэм» («Женюсь»). Пока на афише написано лишь «совсем скоро».

Продумали и гастроли. Они тоже пройдут в онлайн-режиме. К слову, такой формат себя полностью оправдал в период самоизоляции.

tnv.ru