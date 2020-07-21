ВИДЕО: В Альметьевске проходят экскурсии по граффити на татарском языке

В городе прошла экскурсия по муралам в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

Для гостей провели тур по работам, сделанным на домах первого поселка. Экскурсия была на татарском языке.

«Проект «Сказки о золотых яблоках», он имеет свой смысл. Мы хотим донести до города нашу историю города, историю татарского народа, историю создания нефти», — признается Алсу Амирова, гид по сказкам.

В связи с пандемией теперь проводятся только пешие экскурсии. Обойти пешком все городские муралы сложно, а потому гиды сосредотачиваются на одном городском районе.

Следующая экскурсия состоится в Альметьевске 26 июля. Гид Наталья Кислицына расскажет про объекты 2019 года, в том числе «Розово, цветочно», «Нокта» и «Солнечный факел». В составе экскурсионной группы может быть не более четырёх человек. Регистрация на экскурсии — в социальных сетях проекта.

аlmetievsk-ru.ru