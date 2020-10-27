ВИДЕО: В Болгарской исламской Академии открылся второй международный форум

Межконфессиональное согласие, история ислама, развитие образования, противодействие радикальным течениям – это лишь часть вопросов, которые обсуждают в Болгарской исламской Академии. Накануне там открылся второй международный форум. Среди спикеров — исламоведы, историки, религиозные и общественные деятели. Обсуждения идут на русском, татарском, английском и арабском языках.

Болгарская Академия – давно стала главной площадкой Духовного шелкового пути. Для форума богословов лучшего места не найдешь. Проводится он в рамках реализации федерального проекта подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. И образованию уделяется особое внимание. В этом году на форуме в два раза меньше делегатов. 200 участников рассаживают с соблюдением дистанции. Многим приехать помешали закрытые границы и санэпидобстановка. Египет, Арабские Эмираты приветствуют собравшихся – онлайн.

Москва, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Башкирия, Дагестан, Чечня – второй год подряд в одном зале встречаются студенты и ученые, религиоведы и муфтии, общественники и представители власти.

— Ключевая проблема в том, что нет единства между духовными управлениями, между людьми, которые имеют статус муфтиев, нет единого подхода при вынесении тех или иных решений, тех или иных ответов. Это очень серьезная проблема. Потому что мусульманское сообщество у нас не одной национальности, ни одних взглядов, — считает заместитель председателя ДУМ РФ, председатель ДУМ г. Москва Ильдар хазрат Аляутдинов.

Так же обсуждались актуальны вопросы межконфессионального общения и противодействия экстремизму. Важную роль в этом играют квалифицированные богословские кадры. Так, в этом году четыре представителя Дагестана обучились в Болгарской академии и стали докторами исламских наук.

— Нам очень нужны высококвалифицированные кадры. Для этого подобные форумы приносят огромный толчок и пользу, чтобы показать обществу науку ислама, — говорит заместитель муфтия Республики Дагестан Ахмед Кахаев.

Образование на форуме одна из главных тем. По мнению участников, знания формируют гражданскую идентичность мусульманской молодежи и уберегает ее от радикальных течений.

— Наша задача сегодня — разобравшись между собой понять острые моменты, которые в обществе нужно довести до мусульман, до молодежи. Чтобы они не оказались среди экстремистов, террористов, — заявил муфтий Ульяновской области Ильдар хазрат Сафиуллин.

Феофан митрополит Казанский и Татарстанский Иван Ашурков считает, что опыт сотоварищей из других регионов и стран поможет разобраться в существующих проблемах.

— Это возможность через симпозиумы синтезировать опыт своих сотоварищей из различных стран, может, работающих в различных направлениях, но, что касается богословия и богословских изысканий, — говорит феофан митрополит Казанский и Татарстанский Иван Ашурков.

Форум продлится 5 дней. Присоединиться к дискуссии можно при помощи онлайн-трансляций, которые ведутся на четырех языках: русском, татарском, английском и арабском.

— Мы понимаем, что живем в одном общем доме, но квартира у каждого своя. То есть у каждого свои культура, язык, традиции, которые мы должны сохранять, — говорит муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

tnv.ru