ВИДЕО: В Екатеринбурге с успехом стартовал детский познавательный проект «Путешествие по месяцу Рамадану»

Каждый выпуск проекта посвящен отдельной теме, имеющей особое значение в исламе. Преподаватели учебного центра местной религиозной организации мусульман «Просвещение» города Екатеринбурга (входит в состав Уральского мухтасибата) еженедельно готовят к показу новый выпуск познавательной детской программы из цикла «Путешествие по месяцу Рамадану».

В подготовке образовательного цикла принимают участие преподаватели и деятели культуры, имеющие большой опыт работы с детьми: заместитель имама-мухтасиба, председатель МРОМ «Просвещение» Руслан хазрат Нурмаметов; преподаватель религиозных дисциплин МРОМ «Просвещение» Альфия Галимова, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан Люция Резванова; руководитель татарского и башкирского творческого коллектива Сысертского района Свердловской области Лариса Хасанова, а также команда MagicStudio под руководством известного профессионала в области лазерной графики Айдара Халиуллина.

Каждый выпуск «Путешествия в Рамадан» посвящен отдельной теме, имеющей особое значение в исламе. К примеру, в занимательной форме, через творческие мастер-классы, игры, детям объясняются основополагающие понятия ислама. В каждом выпуске принимают участие известные люди, преподаватели, психологи, богословы.

Образовательный цикл «Путешествие в Рамадан» с первых же выпусков завоевал симпатии аудитории. Вот что пишут пользователи на канале YouTube: «Мира и добра! Познавательно, смотрели с детьми »; «Огромное спасибо за ваш проект, такой нужный особенно сейчас. Вы делаете такое нужное дело»; «Спасибо большое. Очень познавательно!».

Выпуски «Путешествия по Рамадану» будут транслироваться каждый понедельник, среду и пятницу в 19 часов на YouTube–канале на протяжении всего Рамадана. Также трансляции можно будет посмотреть и позже. На момент подготовки статьи опубликовано уже три записи, первая набрала 370 просмотров за 4 дня.

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