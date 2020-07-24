ВИДЕО: В Елабуге открыли мечеть «Нур»

Цветочные клумбы, брусчатка и пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями. Теперь мечеть «Нур» в Елабуге, в переводе с татарского — «Луч», готова принять верующих. Закончились работы по благоустройству территории.

Рашит Шайхутдинов, имам-хатиб мечети «Нур»: «Стройка завершена, благоустройство завершено, цветы посадили, все удобства есть для чтения намаза».

Старая мечеть была открыта в здании барака 50-х годов. Почти 30 лет она была местом притяжения верующих Елабуги. Но два года назад было принято решение построить новую на том же самом месте. Новый храм – это результат трудов многих неравнодушных елабужан. Помогали всем миром – кто-то деньгами, кто-то материалами, а другие собственноручно возводили храм, в котором и теперь молятся.

Мечеть может принять до 80 человек одновременно, но пока все богослужения проходят с соблюдением мер предосторожности – верующие молятся в масках и сохраняют дистанцию, рассказал Шайхутдинов.

trt-tv.ru