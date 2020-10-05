enrutat
Главная / ВИДЕО: В гостях у известного композитора Сайяра Хабибуллина

ВИДЕО: В гостях у известного композитора Сайяра Хабибуллина

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 05.10.2020 0 3

Песня “Эзлэдем, бэгърем, сине» — визитная карточка композитора Сайяра Знатдиновича Хабибуллина. Ей больше 60 лет!

Впервые ее исполнил сам Ильгам Шакиров. За годы творческой деятельности композитором созданы десятки песен и несколько инструментальных пьес.

Долгие годы Сайяр Хабибуллин работал звукооператором на киностудии им. Горького, киностудии «Союзмультфильм», на Центральном телевидении. С 1963 по 1991 год Сайяр Хабибуллин — артист-инструменталист в «Москонцерте». В 1985 году основал вокальный коллектив «Хыял», который с успехом гастролировал по городам СССР, а затем и России.

С Днем пожилых людей известного композитора поздравили сотрудники Полпредства, вручили подарки. К ним присоединились участницы конкурса «Татар кызы». Сайяр Знатдинович с удовольствием исполнил с девушками одну из своих самых популярных песен.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.