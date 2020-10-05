ВИДЕО: В гостях у известного композитора Сайяра Хабибуллина

Песня “Эзлэдем, бэгърем, сине» — визитная карточка композитора Сайяра Знатдиновича Хабибуллина. Ей больше 60 лет!

Впервые ее исполнил сам Ильгам Шакиров. За годы творческой деятельности композитором созданы десятки песен и несколько инструментальных пьес.

Долгие годы Сайяр Хабибуллин работал звукооператором на киностудии им. Горького, киностудии «Союзмультфильм», на Центральном телевидении. С 1963 по 1991 год Сайяр Хабибуллин — артист-инструменталист в «Москонцерте». В 1985 году основал вокальный коллектив «Хыял», который с успехом гастролировал по городам СССР, а затем и России.

С Днем пожилых людей известного композитора поздравили сотрудники Полпредства, вручили подарки. К ним присоединились участницы конкурса «Татар кызы». Сайяр Знатдинович с удовольствием исполнил с девушками одну из своих самых популярных песен.