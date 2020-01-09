ВИДЕО: В гостях у татарского Деда Мороза

Дед Мороз разговаривает на разных языках. Например, в 21 школе свердловской области он говорил на татарском. Яна Ел от Кыш Бабая – это не страшилка, а поздравление от татарского Деда Мороза, который вместе со своей внучкой из центра татаро-башкирской культуры «Чулпан» приехал поздравить детвору школы поселка Новая Кола.

На елке с традиционными сказочными персонажами для взрослых и детей присутствовал специальный гость – одна из старейшин татарской диаспоры – Ирина Михайловна Терентьева, которой исполнилось 93 года. Как оказалось, это совсем не возраст, если душа поет и танцует. Сольный танец быстро превратился в хоровод, к которому присоединились зрители. Кроме того, для Кыш Бабая читали стихи на понятном ему языке – татарском.

Это уже сложившаяся традиция, когда в городе проводятся национальные елки. В прошлом году такая состоялась для ребятни села Филькино. Но для детей, где бы они ни жили, главное – праздник, сказка и подарки. В 21 школе этого хватило на всех.

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