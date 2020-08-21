Церемония вручения премии ТМТV прошла в новом для татарской эстрады формате

20 августа в новом концертном зале им. Ильгама Шакирова в МВЦ «Казань Экспо» состоялась V ежегодная церемония вручения татарской музыкальной премии ТМТV. В этом году юбилейное шоу стало особенным во всех смыслах: новая площадка, новый формат в режиме онлайн, новые зрители, новы масштабы и эмоции.

«Проект получился, с одной стороны, сложнее с точки зрения логистики, организации, финансирования. С другой стороны, гораздо интереснее, ярче, динамичнее и современнее, так как мы смогли объединить несколько видов искусства — песню, концерт, театральные постановки, телевизионные находки и возможности. Синергия разных жанров и аспектов искусства позволила зрителю получить что-то принципиально новое для татарской эстрады», — прокомментировала директор по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс» Дина Гараева.

36 исполнителей в формате non-stop рассказали поклонникам свою музыкальную историю, 36 номинаций определили лучших исполнителей, а ведущие наградили желанными статуэтками любимцев публики.

Лауреатами премии стали исполнители, которые не раз попадали в хит-парад канала ТМTV: Хамдүна Тимергалиева, Гузел Уразова, Элвин Грей, Айдар Галимов, Ришат Тухватуллин, Анвар Нургалиев, Зайнаб Фәрхетдинова, Нафкать Нигматуллин, Ирке, Раяз Фасыйхов, Ризат-Зинирә Рамазановлар, Алсу Абелханова, Ляйсян Гыймаева, Булат Байрамов, Арсен Камакаев, Айлин, Альбина Апанаева — Анна Попова — Диля Нигматуллина и другие. Исполнители, за которых впервые в истории премии на сайте телеканала всю весну и лето голосовали телезрители. Исполнители, чье мастерство, наравне со слушателями, подтвердили телевизионные рейтинги. А значит, каждая песня, которая прозвучала на сцене, — 100% хит.

По данным телеканала ТМTV, музыкальную премию в результате посмотрело более 2 млн человек, присоединившихся к онлайн трансляции на Youtubе канале, по спутниковому и аналоговому телевизионному вещанию, а так же к стриминг-сессиям в соцсетях. Татарстан, Башкортостан, Москва, Ульяновская, Оренбургская и Челябинская области, Екатеринбург, Пермь, Астрахань, Турция, Германия, США, Финляндия и Китай следили за выступлениями своих любимцев в разное время почти шестичасового музыкального действа.

«Безусловно, мы стараемся идти в ногу со временем, и этот формат стал для нас интересным опытом и, пусть небольшим, но шагом вперед», — отметил главный редактор телеканала ТМTV Алмаз Гильмутдинов.

Запись нового для татарской эстрады формата проведения церемонии вручения премии можно посмотреть на Youtube канале.

Для справки:

36 статуэток было изготовлено из высокопрозрачного оптического стекла высотой 250 мм. Золотой наконечник высотой 60 мм и юбилейная надпись сделаны из сплава 585 пробы.

Бюджет премии в 2020 году составил порядка 5 млн рублей.

В ходе подготовки крупнейшего музыкального проекта лета с артистами работала большая команда специалистов «Барс Медиа»: стилисты, визажисты, парикмахеры, режиссеры, сценаристы-постановщики, танцоры-постановщики. В подготовке и проведении премии было задействовано более 150 человек.

tatar-inform.ru