ВИДЕО: В казанском Кремле открылась выставка руководителей республики

В субботу, 22 августа в Казани открылась выставка истории тех, кто в разные годы стоял у руля Республики Татарстан.

— Нам на выручку пришли госкомитет РТ. У них были отреставрированы портреты, которые они нам предоставили. Мы их оцифровали, — рассказал исполнитель выставочного проекта «Первые лица республики» Айназ Мустафина.

На выставке 22 информационных стенда. На каждом портрет, биография и малоизвестные факты из личной жизни.

— Здесь вся история Татарстана. История ее руководителей. Каждый из которых внес свой неоценимый вклад в развитие Татарстана и сегодня Татарстан такой благодаря этим людям, — говорит заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

tnv.ru