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ВИДЕО: В Казанской городской филармонии прошел кастинг для детей

в Новости, Слайдер, Видеозаписи, 26.10.2020 0 3

В муниципальном бюджетном учреждении культуры Казанской городской филармонии прошел кастинг для детей. Члены жюри выбрали десять из сорока участников. Об этом заявила солистка Казанской городской филармонии Гульназ Гафурова на пресс-конференции в «Татар-информ».

«На сегодняшний день мы выбрали 10 детей и начали с ними заниматься. Всего на сайт Казанской филармонии поступило около сорока заявок. Мы собрали детей, влюбленных в татарское народное творчество. Им, конечно же, нужно знать татарский язык. Помимо татарского, будем петь и на иностранных языках. Мы по-прежнему принимаем детей от 6 до 12 лет. В будущем есть разные проекты и идеи», — сказала Гафурова.

tatpressa.ru

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