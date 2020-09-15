ВИДЕО: В Санкт-Петербурге прошел онлайн-концерт, приуроченный к 100-летию образования ТАССР

В рамках фестиваля «Дни татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», приуроченного к 100-летию образования Татарской АССР, 12 сентября прошла трансляция большого онлайн-концерта с участием заслуженных артистов и творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на YouTube канале «Piter Tatar».

В программе также была интересная интерактивная экскурсия по историческим памятным местам Санкт-Петербурга, связанным с историей татар региона, а также интервью с видными общественными деятелями.

Онлайн-концерт был подготовлен и проведён при участии главного режиссёра, руководителя студии «Вusiness Stream» Александра Иванова; сценариста Гульсины Амельянчик; руководителя СПбОО татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фираи Рашитовой; ведущих Динара Байтемирова и Гульнары Файзуллиной; руководителя портала «Питер татар» Равиля Закирова; журналиста портала Линары Николашкиной; общественных деятелей Шамиля Алюшева, Рината Магдеева, Иниятуллы Кутуева, Рахима Теляшова и Альмиры Тагиржановой; Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина; заместителя Постоянного представителя Дамира Сабирова.

Завершился праздничный концерт выносом традиционного национального блюда чак-чак,