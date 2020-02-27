ВИДЕО: В Серове прошли «Джалиловские чтения»

Поэзия выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля вновь вдохновила ценителей живого поэтического слова. В Северном педагогическом колледже собрались более 70 участников открытого конкурса «Джалиловские чтения», большое количество почетных гостей, представителей разных национальностей, профессий, возрастов, но всех объединила любовь к родным языкам, поэзии, к замечательной традиции конкурса.

Звучали стихи на русском, татарском, башкирском и азербайджанском языках. Дипломантами 1 степени в разных номинациях стали Сергей Павлюк, Эльвира Перфилова, Марджан Абдуллаева, Лика Горбачева, Екатерина Маклакова, Гульсира Иктисамова, Валентина Садовникова, Максим Арсентьев, Арсений Сафиуллин, Канан Усейнов, Снежана Хлютина.

Организаторы конкурса — управление культуры и молодежной политики, центр татарской и башкирской культуры.

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