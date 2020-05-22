ВИДЕО: В Татарстане в селе Старый Каразерик восстановили мечеть после пожара

Успели до окончания Рамадана и установили полумесяц на мечети. Подробнее о реконструкции в сюжете ТНВ.

В начале апреля в селе до тла сгорела мечеть. Мечеть из сруба за считанные минуты сгорает до тла — замкнула электропроводка. Фоат Загреев — имам мечети 18 лет. Со слезами на глазах вспоминает тот страшный день.

Тогда решили объявить сбор на строительство новой и за 20 дней всем миром собрали около миллиона рублей. Сейчас уже возвели новую мечеть.

— Буквально за десять дней перечислили полмиллиона. Местное население 180 тысяч. Один только Азнакаевский район привез 160 тысяч, — вспоминает имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин.

Башкортостан, Оренбургская область. Не только мусульмане, пожертвования привозили и православные. Людмила Рызванова уже на следующий день перечислила часть своей пенсии. Деньги перевел и ее сын из Хабаровска.

— Я в мечеть не хожу, но по зову сердца, по зову души, духовно я была обязано помочь сельчанам построить новую мечеть, — говорит житель села Людмила Рызванова.

Мечеть почти готова, накануне установили полумесяц. Сельчане хотели успеть в месяц Рамадан.

— Минарет металлический, он по своей конструкции был задуман как Эйфелева Башня, — говорит имам мечети «Тимер-Локман» Фоат Загреев.

Новую мечеть построили по технологии сип панелей. Оно позволило сократить и время, и расходы. Из кирпича или бревна мечеть обошлась бы в два раза дороже, говорят строители. Окна и двери уже поставили, остались отделочные работы.

Их завершить планируют к середине июня. Жители готовы помочь и во всем остальном.

tnv.ru