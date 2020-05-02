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ВИДЕО: Великая песня Победы, впервые прозвучала на татарском языке

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 02.05.2020 0 3

Республика Татарстан принимает эстафету песенного марафона «Наш День Победы», инициированный аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО и поет вместе с регионами соседями знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова.

В Казани запись выступления в рамках флешмоба «Наш День Победы» проводилась в зале ведущего регионального центра культуры, науки, образования и искусства — Казанского института культуры и искусств (КАЗГИК) и у стен Казанского Кремля, где находится памятник поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

В записи видеоролика приняли участие Народная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан ­Венера Ганеева, заслуженные артисты Республики Татарстан Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу «Голос. Дети» Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры. Съемки видеоклипа проводились до введения на территории Республики Татарстан режима самоизоляции.

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