ВИДЕО: Великая песня Победы, впервые прозвучала на татарском языке

Республика Татарстан принимает эстафету песенного марафона «Наш День Победы», инициированный аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО и поет вместе с регионами соседями знаменитую песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова.

В Казани запись выступления в рамках флешмоба «Наш День Победы» проводилась в зале ведущего регионального центра культуры, науки, образования и искусства — Казанского института культуры и искусств (КАЗГИК) и у стен Казанского Кремля, где находится памятник поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

В записи видеоролика приняли участие Народная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан ­Венера Ганеева, заслуженные артисты Республики Татарстан Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу «Голос. Дети» Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры. Съемки видеоклипа проводились до введения на территории Республики Татарстан режима самоизоляции.