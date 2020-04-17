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ВИДЕО: Виртуальная экскурсия по татарской Москве

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Репортаж, Главные новости, «ТАССРның 100 еллыгы», 17.04.2020 0 9

Приглашаем на первую виртуальную экскурсию из серии прогулок по татарской Москве.
Она посвящена историческому зданию Татарского культурного центра, известного как «Дом Асадуллаева». Именно там в 20–40-е годы прошлого века находился «татарский культурный очаг» — национальные образовательные и культурные учреждения московских татар. Известный историк-москвовед Марат Сафаров расскажет о том, с какими известными в Татарстане и СССР людьми связана история этого здания и как в стенах дома последовательно формировалась современная татарская культура.

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