ВИДЕО: Виртуальная экскурсия по татарской Москве

Приглашаем на первую виртуальную экскурсию из серии прогулок по татарской Москве.

Она посвящена историческому зданию Татарского культурного центра, известного как «Дом Асадуллаева». Именно там в 20–40-е годы прошлого века находился «татарский культурный очаг» — национальные образовательные и культурные учреждения московских татар. Известный историк-москвовед Марат Сафаров расскажет о том, с какими известными в Татарстане и СССР людьми связана история этого здания и как в стенах дома последовательно формировалась современная татарская культура.

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