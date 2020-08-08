ВИДЕО: Визит потомка Яушева в картинную галерею Челябинской области

Особый гость посетил Южный Урал. Потомок купеческой династии Яушевых, создателей разных культурных объектов на территории области.

Впервые за полвека стены одного из самых старинных зданий Троицка вновь наполняют голоса. Женщины одеты в вечерние платья, мужчины — во фраках. На стенах картины с видами города. По залу снуёт мальчишка-торгаш и продает аксессуары: шляпки и веера. На один вечер пассаж Яушевых погрузился в атмосферу времён своего расцвета.

Необычный концерт в пассаже братьев Яушевых проводят в поддержку объекта культурного наследия. Идею вынашивали долго. И окончательно решились после письма из Москвы. Потомок купцов Яушевых — Александр Чайчиц решил приехать на Южный Урал, чтобы поближе познакомится с историей своих предков. Он стал почетным гостем вечера.

Александр на Южный Урал приехал впервые. И перед концертом подробно изучил здание. Его состояние и историю. Исторический памятник находится на грани разрушения. Представители администрации обещают потомку Яушевых — памятнику не дадут разрушиться и кануть в лету. Историческая память знаменитой семьи останется в целости.

Посещает Александр и второе детище своего прадеда. Пассаж Яушевых в Челябинске. Сейчас в нем располагается картинная галерея и музей. Здесь потомок купцов делится ранее неизвестными фактами об их жизни.

Делает потомок купцов и громкий анонс. На Южном Урале он собирается издать книгу об истории своей семьи. Она уже написана. Но после поездки может дополнится новыми фактами и получить второе издание. Александр так же пообещал в ближайшем будущем подарить местным музеям несколько важных экспонатов, которые помогут южноуральцам узнать больше об истории купцов.

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