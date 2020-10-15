ВИДЕО: Вячеслав Некрасов: «Фикрята Табеева в Афганистане и сегодня вспоминают добрым словом»

Представитель Россотрудничества в Афганистане Вячеслав Некрасов рассказывает о телемосте «Кабул-Москва-Казань» и выставке, организованной в Кабуле в память Фикрета Табеева. С 1979 по1986 год — Чрезвычайный и полномочный Посол СССР в Афганистане.

Накануне Ф.А. Табеев был вызван в Москву ко второму секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову.

М.А. Суслов начал: «Нам нужен крупный политический деятель на должность чрезвычайного и полномочного посла СССР в Афганистане. Самой подходящей кандидатурой, по мнению руководства страны, на сегодня являетесь вы, Фикрят Ахмеджанович. Вы первый секретарь крупнейшего обкома партии. Очень важно, что вы мусульманин. Член ЦК КПСС. Входите во многие международные организации стран Азии и Африки. Построили в Татарстане такие заводища, как КАМАЗ, нефтехимический комплекс, новые города. Потом ведь вы, товарищ Табеев, межнациональные, межрелигиозные отношения знаете не понаслышке. Татарстан — это большой регион стабильности прекрасных взаимоотношений между народами многих национальностей».

После согласия занять должность посла в Демократической Республике Афганистан — Суслова М.А. и Табеева Ф.А. принял генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, одобрив решение о согласии, он сказал: «В Фикряте я никогда не сомневался». Вспоминая о том времени Ф.А. Табеев отмечал:

«Назначение меня чрезвычайным и полномочным послом СССР в Афганистан в то непростое время, я посчитал большой честью. Так же продолжаю думать и по прошествии многих лет» — Фикрят Табеев