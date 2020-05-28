ВИДЕО: Якуб Сулейманов изготовил макет мечети села Большие Туралы Омской области

Макет мечети изготовлен за два месяца в соотношении 1 к 40, полностью соответствует оригиналу. Якубу понадобилось два месяца для проведения работ по изготовлению макета и он был завершен в последний день поста священного месяца Рамадан — 23 мая.

В изготовлении применялись различные материалы. Так, балкон мечети изготовлен из пластика, а кирпич здания состоит из гипса. Освещение макета происходит при помощи светодиодных ламп. Минарет изготовлен из нержавеющей стали.

Внешне, макет соответствует зданию и имеет основной центральный вход и пожарный (кочегарка).

Село Большие Туралы находится в Тарском районе Омской области, основано в 1650 году.

Имам мечети в Больших Туралах Рахмангулов Нурислам Мухамедалеевич.