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ВИДЕО: Якуб Сулейманов изготовил макет мечети села Большие Туралы Омской области

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Репортаж, Главные новости, 28.05.2020 0 5

Макет мечети изготовлен за два месяца в соотношении 1 к 40, полностью соответствует оригиналу. Якубу понадобилось два месяца для проведения работ по изготовлению макета и он был завершен в последний день поста священного месяца Рамадан — 23 мая.

В изготовлении применялись различные материалы. Так, балкон мечети изготовлен из пластика, а кирпич здания состоит из гипса. Освещение макета происходит при помощи светодиодных ламп. Минарет изготовлен из нержавеющей стали.
Внешне, макет соответствует зданию и имеет основной центральный вход и пожарный (кочегарка).

Село Большие Туралы находится в Тарском районе Омской области, основано в 1650 году.
Имам мечети в Больших Туралах Рахмангулов Нурислам Мухамедалеевич.

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