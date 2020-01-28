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ВИДЕО: Жилища чатских татар вернут на Чертово городище

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 28.01.2020 0 6

Равза Тихомирова, директор новосибирского областного татарского культурного центра, автор проекта «Чатское городище»:
«Это история не только татарского народа, это история всех жителей Новосибирска и России. Относясь бережно к прошлому, будем так же хранить и приумножать настоящее. Планируем построить там стилизованные жилища чатских татар, качели, частокол, все выдержано по нормам».

Этнопарк, построенный на средства гранта от правительства Татарстана, будет хорошим туристическим объектом, считают в Музее города Новосибирска. Сюда уже водят экскурсии, рассказывают о предполагаемой последней ставке хана Кучума и о древних жителях этих мест. Новые объекты станут хорошей иллюстрацией к истории города.

Видео: СТС-МИР

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