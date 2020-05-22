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ВИДЕО: Зиннат хазрат Садыков, муфтий, председатель ДУМ ТО об Ураза байрам — 2020

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 22.05.2020 0 5

В 2020 году привычного коллективного намаза в мечетях не будет.
— Ураза байрам в этом году отмечаем в кругу семьи.
— Не забываем о фитр-садака (пожертвование): для малоимущих — 100 руб., для людей со средним достатком — 300 руб., для людей с высоким достатком — 500 руб. Указана минимальная сумма.
— Посещение кладбищ и могил разрешено! Посетите могилы своих близких.

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