ВИДЕО: Зиннат хазрат Садыков, муфтий, председатель ДУМ ТО об Ураза байрам — 2020

В 2020 году привычного коллективного намаза в мечетях не будет.

— Ураза байрам в этом году отмечаем в кругу семьи.

— Не забываем о фитр-садака (пожертвование): для малоимущих — 100 руб., для людей со средним достатком — 300 руб., для людей с высоким достатком — 500 руб. Указана минимальная сумма.

— Посещение кладбищ и могил разрешено! Посетите могилы своих близких.

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