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ВИДЕО: Знаете ли вы, что было на месте здания Кабинета Министров и Государственного Совета РТ на площади Свободы?

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 29.07.2020 0 7

Раньше здесь располагался бассейн с запасом воды для противопожарных нужд? В 1895 году бассейн засыпали. Что построили на его месте?

Ответ – в видеогиде журналиста, заместителя руководителя республиканского агентства «Татмедиа», автора книги «Татарстан 100 лет: прежде и теперь» Эдуарда Хайруллина.

Инициаторами проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступили сообщество блогеров Татарстана и коммуникационное агентство «К9».

Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.

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