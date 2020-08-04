ВИДЕО: Знаете ли вы, что в строительстве театра оперы и балета имени Мусы Джалиля принимали участие пленные немецкие солдаты Вермахта?

Продолжаем знакомить вас с «Историями Татарстана».

Интересные факты – в видеогиде премьера театра оперы и балета, заслуженного артиста РТ Олега Ивенко.

Инициаторами проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступили сообщество блогеров Татарстана и коммуникационное агентство «К9».

Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.