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ВИДЕО: Знаете ли вы, какое предприятие 100 лет назад располагалось на месте Кремлевской набережной?

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 12.08.2020 0 5

Продолжаем знакомить вас с «Историями Татарстана».

Ответ – в видеогиде хореографа-постановщика, основателя среды для личностного развития «Мотиватика» Анастасии Фаттаховой.

Инициатором проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступило сообщество блогеров Татарстана.

Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.

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