ВИДЕО: Знаете ли вы, какое предприятие 100 лет назад располагалось на месте Кремлевской набережной?

Продолжаем знакомить вас с «Историями Татарстана».

Ответ – в видеогиде хореографа-постановщика, основателя среды для личностного развития «Мотиватика» Анастасии Фаттаховой.

Инициатором проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступило сообщество блогеров Татарстана.

Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.