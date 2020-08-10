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ВИДЕО: Знаете ли вы, какое сооружение располагалось до 1930-х годов на месте Национального культурного центра в Казани?

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 10.08.2020 0 4

И какую роль в строительстве НКЦ сыграл Владимир Ленин?

Ответы – в видеогиде lifestyle-блогера Марии Муравьевой.

Инициаторами проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступили сообщество блогеров Татарстана и коммуникационное агентство «К9».

Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.

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