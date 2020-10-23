ВИДЕО: Знакомим с жизнью татар, проживающих в Бурятии

Появление поволжских татар на территории Бурятии началось с заселением Восточной Сибири и Дальнего Востока и налаживанием торговых и производственных отношений этих регионов с Центральной Россией. По статистическим сведениям, Забайкальской области за 1870 г., в Забайкальском казачьем войске числились 108 мусульман-татар (с семьями). Более половины татар, записанных в купечество (15 чел.), жили в Верхнеудинске, составляя 6,2% городского купечества. В конце 80-х гг. ХIХ вв. в Верхнеудинске существовала мусульманская община, имелось татарское кладбище.

В 1907–1910 гг. на выделенном Городской думой земельном участке была построена деревянная татарская мечеть. Ровно через 100 лет в 2007 году было начато строительство мечети г. Улан-Удэ, в котором активное участие приняли татары Бурятии. В июнь 2010 года мечеть открыта для верующих. Председателем мусульманской религиозной организации Республики Бурятия является уроженец г. Казань Басыр Нургалиев.

Во втором десятилетии ХХ веке в регионе появляются татары-земледельцы, прибывшие сюда в рамках государственной переселенческой политики (1939–1959 гг.), их общая численность составили около 20 тыс. чел.

Значительный приток татар был при строительстве гигантов индустрии Бурятии – локомотивовагоноремонтного завода и авиазавода. В 1970-х гг. вместе с представителями других народов татары приехали строить Байкало-Амурскую магистраль.

Татары-военные несли и несут армейскую службу на границах Бурятии и в г. Улан-Удэ и многие остаются тут, встретив свою судьбу, навсегда. На мемориальной доске мемориала Победы г.Улан-Удэ увековечена память о Герое Советского Союза Акраме Валееве, который ушел на войну из Баунтовского района Бурятии.

Татарский культурный центр Республики Бурятия основан в августе 1997 г. В 2004 г. были организованы местные национально-культурные автономии татар Заиграевского района и Улан-Удэ. В апреле 2005 г. создана Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии (РНКАТ), официально зарегистрированная Минюстом РБ в июне 2005 г., которая включает 3 местные национально-культурные автономии татар Улан-Удэ, Заиграевского и Мухоршибирского районов, а также татар из других районов республики. Председатель Совета Автономии Баталова Сажида Растамовна, заместитель председателя Общественной палаты Республики Бурятия, член Совета Ассамблеи народов России, председатель РОО «Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы», заслуженный работник культуры Республики Татарстан, к. п. н., доцент.

По данным Переписи населения 2010 г., в Бурятии татары составляют 6813 чел. (0,7%), и по численности занимают третье место после русских и бурят. Татары проживают фактически во всех районах Бурятии, значительное число компактных поселений находится в с. Старый Онохой (30,2% из общего кол-ва населения 892 чел), Татарский ключ, Ангир, Унэгэтэй, Онохой Заиграевского района, с. Харашибирь Мухоршибирского района, п. Селендума Селенгинского района, в селах Тэгда, Баянгол, Георгиевка, Верхние Тальцы Хоринского района и Кижингинского районах, Кяхтинском, Баргузинском, Курумканском, Северобайкальском районах, широко представлены в г. Гусиноозерске.