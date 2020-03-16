Видеть нельзя, передать невозможно: В Нижневартовске навестили ветерана

Чтобы навещать ветеранов не нужен особый повод, решили представители общественной организации «Мирас» Нижневартовска и отправились в гости к Муставдиге Гилязовне.

Рафаил Мухаметзянов, руководитель «Мираса», подошел к дому ветерана в точно назначенное время, где уже ждали остальные участники встречи – представители центра «Патриот» и газеты «Местное время». Увидев в его руках букет роз, у присутствующих невольно назрел вопрос:

— Сегодня у Муставдиги Гилязовны день рождения?

-Нет, но как можно прийти к ветерану без цветов, тем более к женщине, — с улыбкой ответил Мухаметзянов и позвонил в дверь. Все остальные последовали за ним.

Муставдига Бахтиева – единственная татарка из участников Великой Отечественной войны, проживающих в Нижневартовске. Родилась она в деревне Усы Актанышского района ТАССР в 1923 году. В свои 96 лет ветеран передвигается с посторонней помощью, но бодрость духа и блеск в глазах не угасли до сих пор.

Гостям всегда рада. Прямо с места приветствует гостей дружелюбными жестами и приглашает к столу на чаепитие. Слух уже не тот, что в молодости, но поговорить она любит. Одно лишь вспоминает с неохотой – военные годы. Даже на пиджак с медалями смотреть больно. Наград на скромном женском пиджаке много — орден Отечественной войны 2 степени, медали «Жукова», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Все они напоминают ей о тех суровых днях, каждая добыта потом и кровью.

Но как же юная девушка оказалась на войне? Все просто: сама пошла, точнее напросилась.

— В нашей деревне жил участник Первой Мировой войны Миннахмат абзы. Он научил строевой подготовке и обращению с оружием. Набрались смелости и пошли с двоюродной сестрой в райвоенкомат проситься на службу, но сразу не взяли. Так и ходили с деревни до райцентра пешком каждый день восемь километров, авось сегодня возьмут. Казалось, без нас война никак не закончится, — вспоминает былой энтузиазм Муставдига Бахтиева.

Призвали ее в апреле 1942 года, как только начали набирать девушек. Мама не отговаривала решительную дочь, но переживала страшно. Единственный ее сын Равиль ушел на фронт, дома остались одни девочки, а теперь и Муставдига уходит. Равиль был зверски замучен в концлагере, но мать не дожила до известия о сыне. Делать нечего, собрала дочери три мешка сухарей и проводила в путь.

После учебки их не торопились бросать в бой: Стрелковым полкам нужны были мальчишки, но солдат не хватало. Девушек определили в зенитно-артиллерийский полк №1574 (позже 1575) в разведывательную часть.

В составе артразведки Муставдига воевала за Воронеж, под Курской дугой, участвовала в боевых действиях в Украине (Харьков, Полтава), в Молдавии (Яссы-Кишиневское направление и Румыния). День Победы встретила в Будапеште, но расслабляться было рано, предателей хватало. Уже наступило лето, а домой не отпускали. То тут, то там еще продолжались перестрелки. И вот в августе пришло время собираться. Она вытрясла все карманы и пошла по городу за заветной покупкой.

— Хоть платочек домашним привезу, — с такими мыслями зашла в магазин и вдруг застыла. – Никого из покупателей нет. Стоят три продавщицы и о чем-то разговаривают. Это говор так напомнил татарский, до боли родной язык. Как же давно она его не слышала. Вспомнились и мама, и отчий дом в Татарии. На душе вдруг стало пусто и тоскливо. Постояла еще немного и вышла…

До дома девушка-боец добиралась больше месяца, а из того магазина так ничего и не купила.

После войны Муставдига Гилязовна встретила свою судьбу — вышла замуж за фронтовика Яхию и родила шестерых детей.

Вместе они исколесили полстраны. Жили в Пермском крае, осваивали целину в Казахстане. В 1952 году умер старший сын, а в 1961 году муж -Яхия Бахтиев трагически погиб в автоаварии и Муставдиге Гилязовне вместе с детьми пришлось вернуться в Татарию.

В Нижневартовск она с детьми переехала в декабре 1973 года в поисках лучшей жизни, ведь поднимать пятерых детей приходилось одной.

— В детстве мы маму почти не видели, она всегда была на работе, — вспоминает младшая дочь Наиля, с которой ветеран проживает сегодня. Когда умер отец, ей было всего два месяца. Трудно пришлось всем, но справились.

Наиля признается, что она вместе с сестрами и братьями выросла на рассказах о войне и точно знает как это страшно.

Всем своим гостям Муставдига Гилязовна желает мирного неба над головой.

— Главное, чтобы не было войны и засухи, — молится ветеран.

Уж она-то знает, о чем говорит.